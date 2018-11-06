В Монако был задержан российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

В Монако по запросу прокуратуры задержали российского миллиардера Дмитрия Рыболовлева. Его заподозрили в коррупции и оказании влияния на должностных лиц.

Владельца «Монако» сегодня задержали по требованию местной прокуратуры и поместили в изолятор за несколько часов до матча команды с «Брюгге». В его офисе и на вилле прошли обыски.

Рыболовлеву выдвинули обвинения по делу о коррупции и незаконном влиянии, которое было возбуждено генпрокурором Монако еще в сентябре 2017 года. Тогда Рыболовлев, как сообщалось, использовал свои связи в правительстве княжества для нужного исхода уголовного дела в отношении арт-дилера Ива Бувье.

Фото: Global Look Press
Источник: Le Monde

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