В Монако был задержан российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев

В Монако по запросу прокуратуры задержали российского миллиардера Дмитрия Рыболовлева. Его заподозрили в коррупции и оказании влияния на должностных лиц.

Владельца «Монако» сегодня задержали по требованию местной прокуратуры и поместили в изолятор за несколько часов до матча команды с «Брюгге». В его офисе и на вилле прошли обыски.

Рыболовлеву выдвинули обвинения по делу о коррупции и незаконном влиянии, которое было возбуждено генпрокурором Монако еще в сентябре 2017 года. Тогда Рыболовлев, как сообщалось, использовал свои связи в правительстве княжества для нужного исхода уголовного дела в отношении арт-дилера Ива Бувье.

Фото: Global Look Press

Источник: Le Monde