Антон Заболотный: «Если ты подписал контракт с «Зенитом» и расслабил булки, то в следующее трансферное окно вжух – и тебя нет»

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Игрок «Зенита» Антон Заболотный прокомментировал слова экс-вратаря «Тосно» Давида Юрченко. Нападающий считает, что нужно трудиться, чтобы быть в составе «сине-бело-голубых».

Ранее Юрченко заявил, что от игрока, перешедшего в топ-клуб из простой команды, каждый день ждут оплошности, чтобы занять его место.

«Может, он сказал чуть грубовато, но любой хотел бы оказаться на твоем месте и играть в лучшем клубе России. Всегда есть кто-то на скамейке, готовый тебя заменить.

Если ты подписал контракт с «Зенитом» и расслабил булки, то в следующее трансферное окно вжух – и тебя нет», – сказал Заболотный.

Фото: Global Look Press
Источник: «Чемпионат»

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