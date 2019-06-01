Вирджил ван Дейк стал лучшим игроком финала Лиги чемпионов

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк был признан лучшим игроком финала Лиги чемпионов против «Тоттенхэма» (2:0). Такое решение вынесли технические наблюдатели УЕФА.

В состав наблюдателей входили такие известные тренеры, как Дэвид Мойес, Гарет Саутгейт и Роберто Мартинес.

«Ван Дейк проявил выдающиеся лидерские качества и был лучшим защитником «Ливерпуля».

Он отбирал мяч в ключевые моменты и весь матч сохранял хладнокровие», – отметил глава технических наблюдателей Томас Шааф.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт УЕФА