Ари: «Колено в порядке — восстанавливаюсь после гриппа»

Нападающий «Локомотива» Ари рассказал о своем самочувствии. Также он поведал о вирусе в команде.

«Мое колено уже в порядке. Я мог вернуться на поле в матче с «Атлетико», но клуб решил не рисковать. Сейчас восстанавливаюсь после гриппа.

Похожая проблема у всей команды. Думаю, это вирус. Не знаю, связано ли это со временем года. С моими друзьями и семьей то же самое. Их беспокоит горло, заложен нос. Но это не очень серьезно», – сказал Ари.

В нынешнем сезоне бразилец провел пять матчей за «Локомотив» во всех турнирах, забив один гол и отдав одну результативную передачу.

Фото: Global Look Press

Источник: O Globo

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»