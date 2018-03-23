Ари: «Колено в порядке — восстанавливаюсь после гриппа»

Автор: Владимир Шевелев 0

ари

Нападающий «Локомотива» Ари рассказал о своем самочувствии. Также он поведал о вирусе в команде.

«Мое колено уже в порядке. Я мог вернуться на поле в матче с «Атлетико», но клуб решил не рисковать. Сейчас восстанавливаюсь после гриппа.

Похожая проблема у всей команды. Думаю, это вирус. Не знаю, связано ли это со временем года. С моими друзьями и семьей то же самое. Их беспокоит горло, заложен нос. Но это не очень серьезно», – сказал Ари.

В нынешнем сезоне бразилец провел пять матчей за «Локомотив» во всех турнирах, забив один гол и отдав одну результативную передачу.

Фото: Global Look Press
Источник: O Globo 

Поделиться:

Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Yuri Semin

Юрий Семин: «По товарищеским матчам определили, кто сыграет в Лиге Европы»

Manuel Fernandes

Мануэль Фернандеш: «Нам необходимо забыть о нашем преимуществе в таблице и начать все с нуля»

URAL

Премьер-лига. 22-й тур. «Локомотив» побеждает «Урал» на выезде

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 