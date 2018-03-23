Джефферсон Фарфан получит компенсацию от бывшего клуба

Автор: Владимир Шевелев 0

Jefferson Farfan

Полузащитник московского «Локомотива» Джефферсон Фарфан получит солидную компенсацию. Перуанский хавбек выиграл дело у своего бывшего клуба «Аль-Джазира».

По информации издания, недавно футболист направил в ФИФА жалобу на свой бывший клуб в связи с тем, что в период между 2015 и 2016 годами руководство «Аль-Джазиры» частично не выплатило ему зарплату. Организация обязала клуб выплатить Фарфану 3 миллиона евро.

В нынешнем сезоне 33-летний полузащитник провел 15 матчей в российской Премьер-Лиге, забил 8 мячей и отдал три голевые передачи. Летом Фарфану предстоит сыграть на чемпионате мира–2018 в составе сборной Перу.

Фото: Global Look Press
Источник: La Repubblica
 

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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