Джефферсон Фарфан получит компенсацию от бывшего клуба

Полузащитник московского «Локомотива» Джефферсон Фарфан получит солидную компенсацию. Перуанский хавбек выиграл дело у своего бывшего клуба «Аль-Джазира».

По информации издания, недавно футболист направил в ФИФА жалобу на свой бывший клуб в связи с тем, что в период между 2015 и 2016 годами руководство «Аль-Джазиры» частично не выплатило ему зарплату. Организация обязала клуб выплатить Фарфану 3 миллиона евро.

В нынешнем сезоне 33-летний полузащитник провел 15 матчей в российской Премьер-Лиге, забил 8 мячей и отдал три голевые передачи. Летом Фарфану предстоит сыграть на чемпионате мира–2018 в составе сборной Перу.

Фото: Global Look Press

Источник: La Repubblica



Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»