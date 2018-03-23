Дмитрий Рыболовлев может продать «Монако» за 500 млн евро и купить «Милан»

Еще один российский миллиардер заинтересован в покупке «Милана». По информации источника, это владелец «Монако» Дмитрий Рыболовлев.

Он пристально следит за финансовой ситуацией, сложившейся в миланском клубе. По информации La Gazzetta dello Sport, Рыболовлеву предлагают продать «Монако» за 500 миллионов евро.

Напомним, что владелец «Милана» Йонгхонг Ли испытывает финансовые трудности и до октября должен вернуть хедж-фонду «Эллиотт Менеджмент» 303 миллиона евро. Ранее сообщалось, что в «россонери» заинтересован Алишер Усманов.

В текущем сезоне «Монако», принадлежащий Рыболовлеву, занимает второе место во французской Лиге 1, набрав 66 очков после 30 игр. «Милан» — 6-й в Серии А, с 50-ю очками за 28 игр.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»