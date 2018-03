Восьмикратный олимпийский чемпион по бегу Усэйн Болт начал тренироваться с дортмундской «Боруссией». 31-летний ямаец уже занимался с немецкой командой на клубной базе.

Сегодня, 23 марта, в 10.30 по местному времени, Болт проведет открытую тренировку, которая будет транслироваться в Facebook и на YouTube с английскими комментариями.

Как сообщалось ранее, просмотр спринтера в «Боруссии» — акция, организованная общим спонсором клуба и спортсмена PUMA.

Напомним, Болт — 11-кратный чемпион мира, быстрейший спринтер в истории на дистанциях 100 и 200 метров.

🏃‍♂️ @usainbolt getting ready to train with Borussia Dortmund. #BVBolt pic.twitter.com/KiOlARt5Pv

— Borussia Dortmund (@BVB) March 22, 2018