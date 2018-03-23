Усэйн Болт начал тренироваться с дортмундской «Боруссией»

Автор: Юлия Древова 0

Усэйн Болт

Восьмикратный олимпийский чемпион по бегу Усэйн Болт начал тренироваться с дортмундской «Боруссией». 31-летний ямаец уже занимался с немецкой командой на клубной базе.

Сегодня, 23 марта, в 10.30 по местному времени, Болт проведет открытую тренировку, которая будет транслироваться в Facebook и на YouTube с английскими комментариями.

Как сообщалось ранее, просмотр спринтера в «Боруссии» — акция, организованная общим спонсором клуба и спортсмена PUMA.

Напомним, Болт — 11-кратный чемпион мира, быстрейший спринтер в истории на дистанциях 100 и 200 метров.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный «твиттер» дортмундской «Боруссии»

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