Жерар Пике создал чат для футболистов «Барселоны» и «Реала», в котором они пишут друг другу гадости

Защитник «Барселоны» Жерар Пике рассказал о неформальном общении каталонцев с футболистами мадридского «Реала». Игрок подчеркнул, что они не упускают возможности подшутить над принципиальными соперниками.

«В прошлом году я создал чат в WhatsApp для игроков «Реала» и «Барселоны», которые выступают за сборную Испании. На самом деле, мы довольно неплохо ладим. Мы переписываемся, спорим о тактике, футбольной философии и книгах, которые читаем.

Конечно, я шучу. Все, что мы делаем в этой группе, так это говорим друг другу дерьмо о «Барсе» и «Реале». Это лучшее, что может быть. Мы как маленькие дети. И особенно забавно переписываться сейчас, когда опережаем «Реал» на 15 очков в лиге. В прошлом сезоне, когда игроки «Реала» везде побеждали, они чувствовали себя достаточно комфортно. Они постоянно говорили мне всякие гадости, когда видели меня на сборах Испании.

В этом сезоне настрой другой. Они пишут в «Инстаграме»: «Добыли сегодня три очка. Нужно продолжать усердно работать!» Я отвечаю им в нашей группе: «Парни, почему такие серьёзные?» Обязательно добавляю эмодзи, которые изображают плач и смех. Я даже придумал нашему чату особое название — «Поздравления», — отметил Пике.

«Реал» и «Барселона» пробились в четвертьфинал Лиги чемпионов, в котором сыграют против «Ювентуса» и «Ромы» соответственно.

Фото: Global Look Press

Источник: The Players Tribune