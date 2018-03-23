Луис Адриано: «Не буду говорить «нет» ни ЦСКА, ни «Локомотиву», ни «Зениту»

Нападающий «Спартака» Луис Адриано рассказал, что не станет отказываться от предложений других российских клубов из идейных соображений. 30-летний бразилец считает, что это непрофессионально.

«Сейчас моя цель – завоевать как можно больше титулов со «Спартаком». А если поступит какое-либо предложение, то мы его обсудим с агентом и примем наилучшее решение. При этом никаких проблем не вижу, готов завершить карьеру здесь. Особенно если клуб и я будем всем довольны.

Даже если это будет не «Спартак»? Сначала должно поступить такое предложение. Если вдруг поступит, то мы обсудим это с агентом, директором «Спартака» и подумаем, как будет лучше для всех.

Понимаю, что фанаты будут не очень довольны тем, что я скажу, но мне надо кормить семью. Поэтому я бы не сказал «нет» ни одному российскому клубу – ни ЦСКА, ни «Локомотиву», ни «Зениту». Это моя работа, моя профессия, я футболом зарабатываю на жизнь. Это болельщики ненавидят другие клубы», — отметил Адриано.

В нынешнем сезоне форвард провел в РФПЛ 20 матчей, отметившись восемью забитыми мячами и шестью результативными передачами.

Фото: Global Look Press

Источник: Спорт-Экспресс