Луис Энрике близок к подписанию контракта с «Челси»

Автор: Владимир Шевелев 0

Luis Enrique

«ПСЖ» прекратил переговоры с бывшим главным тренером «Барселоны» Луисом Энрике. 47-летний специалист близок к подписанию контракта с «Челси».

Ожидается, что Энрике заменит Антонио Конте в лондонском клубе по окончанию нынешнего сезона. Запасным вариантом для «ПСЖ» и «Челси» является Карло Анчелотти, который ранее в своей карьере уже успел поработать в обоих клубах. Напомним, что Анчелотти осенью 2017 года был уволен из мюнхенской «Баварии».

Ранее сообщалось, что нападающий Неймар попросил руководство «ПСЖ» пригласить в клуб Энрике.

Фото: Global Look Press
Источник: Le Parisien

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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