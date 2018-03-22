Луис Энрике близок к подписанию контракта с «Челси»

«ПСЖ» прекратил переговоры с бывшим главным тренером «Барселоны» Луисом Энрике. 47-летний специалист близок к подписанию контракта с «Челси».

Ожидается, что Энрике заменит Антонио Конте в лондонском клубе по окончанию нынешнего сезона. Запасным вариантом для «ПСЖ» и «Челси» является Карло Анчелотти, который ранее в своей карьере уже успел поработать в обоих клубах. Напомним, что Анчелотти осенью 2017 года был уволен из мюнхенской «Баварии».

Ранее сообщалось, что нападающий Неймар попросил руководство «ПСЖ» пригласить в клуб Энрике.

Фото: Global Look Press

Источник: Le Parisien



Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»