Матч «Амкар» – «Локомотив» состоится в Москве

По решению правления «Амкара» матч 24-го тура чемпионата России с «Локомотивом» состоится 31 марта на «РЖД Арене» в Москве. Ранее стало известно, что «Амкар» из-за проблем с газоном проведет на другом стадионе два домашних матча – с «Локомотивом» и «Рубином».

Руководство «Амкара» выпустило официальное заявление:

«Надеемся, что решение будет встречено нашими болельщиками с пониманием. В связи с невозможностью проводить домашние матчи на своем поле руководством клуба было предложено несколько вариантов организации поединка, и именно этот вариант правление сочло оптимальным для «Амкара» по целому ряду причин.

Во-первых, мы пришли к договоренности с коллегами из столичного клуба относительно финансовой стороны организации матча. «Локомотив» берет на себя все расходы по проведению игры, а «Амкар» получает всю прибыль от билетной программы. С учетом нынешней ситуации в клубе, это существенно для «Амкара».

Во-вторых, игра пройдет на хорошем поле и в истинно футбольной атмосфере. «Амкар» никогда не оставался в Москве без поддержки наших болельщиков, и мы рассчитываем на то, что голос гостевого сектора арены в Черкизово, который на этот раз фактически станет домашним, поможет нашей команде проявить себя с лучшей стороны.

Для красно-черных стало доброй традицией добиваться положительных результатов на лучших стадионах России. Только в текущем сезоне в активе «Амкара» – выездные победы над «Локомотивом» и «Рубином», ничьи со «Спартаком» и «Краснодаром». Не сомневаемся, что перенос матча на «РЖД Арену» только добавит нашим футболистам эмоций, что позволит им показать в матче с лидерами чемпионата все, на что они способны.

Еще раз приносим извинения за доставленные неудобства нашим болельщикам, и в первую очередь – обладателям абонементов. В ближайшее время мы сообщим о способах предоставления им компенсации из-за сложившихся форс-мажорных обстоятельств. Время начала матча будет сообщено дополнительно», – говорится в заявлении пермяков.

Ранее предполагалось, что встречи могут принять Хабаровск или Уфа.

Фото: Global Look Press

Источник: ТАСС

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»