В Беларуси не приняли апелляции дисквалифицированных за договорные матчи игроков и тренера

Апелляционный комитет Федерации футбола Беларуси (АБФФ) оставил свое решение по делу о договорных матчах без изменений. Апелляции экс-игрока «Ислочи» и «Нафтана» Юрий Рыжко, получившего пожизненную дисквалификацию, и тренера юношеских команд «Ислочи» Дмитрия Макара, отстраненного от профессиональной деятельности на два года, остались не удовлетворены.

Договорными были признали пять матчей, которые состоялись в 2016 году. Это «Ислочь» — «Динамо» (Брест) (2:4, высшая лига), БАТЭ — «Гранит» (5:0, Кубок Беларуси), «Луч» — «Гомельжелдортранс» (3:1, первая лига), «Ошмяны» — «Луч» (3:3, первая лига), «Барановичи» — «Ошмяны» (1:0, первая лига).

В ходе расследования лицам, признанным причастными к проведению данных игр, были вынесены наказания в виде пожизненной или двухгодичной дисквалификации с уплатой штрафов различной величины.

Футболиста «Ислочи» Вячеслав Замару и тренера-администратора Юрия Сыроквашко объявили персонами нон грата и приговорили к трем годам лишения свободы.

Фото: Global Look Press

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