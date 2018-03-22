Посол Сербии: «От нашей страны обязательно приедут представители на открытие ЧМ»

Представители сербского государства приедут на игры чемпионата мира-2018. Об этом сообщил посол Сербии в России Славенко Терзич.

«Сербия вообще не рассматривает вопроса бойкота чемпионата мира в России по двум причинам. Во-первых, Россию и Сербию связывает почти двухсотлетняя история двусторонних дружеских и братских отношений. Во-вторых, для Сербии большая честь принимать участие в таком турнире, как чемпионат мира по футболу в России. Сербская сборная сыграет матчи в Самаре, Екатеринбурге, а также в Москве. И, конечно, главный для нас матч пройдет в Москве, ведь там наша команда сыграет с Бразилией.

Не надо в спорт вмешивать политику, как это некоторые пытаются делать последние годы. От Сербии обязательно приедут представители на открытие чемпионата. А кроме того, не должен остаться без внимания матч Сербия–Бразилия в Москве. Поэтому сербские чиновники приедут в Россию летом, но кто именно, сказать точно пока не могу», — заявил Терзич.

Напомним, ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что из-за дела по отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля на матчи мундиаля не прибудут члены королевской семьи. К бойкоту могут присоединиться представители из Исландии и Польши.

Фото: Global Look Press

Источник: Известия