Марек Гамшик успешно перенес операцию в Неаполе

Полузащитник «Наполи» Марек Гамшик успешно перенес операцию. Словацкому хавбеку удалили небные миндалины.

На протяжении нынешнего сезона 30-летний футболист несколько раз переносил тонзиллит (воспаление небных миндалин), из-за чего был вынужден пропускать тренировки команды.

«Марек Гамшик успешно прооперирован в неаполитанской клинике. Ожидается, что завтра он вернется домой. Гамшик не примет участия в тренировках сборной Словакии перед домашним товарищеским матчем со сборной Нидерландов», — сообщает пресс-служба «Наполи».

В текущем сезоне капитан неаполитанцев провел 29 матчей в Серии А, забил 6 мячей и отдал одну голевую передачу.

Фото: Global Look Press

Источник: ТАСС

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»