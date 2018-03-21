В международной конференции по видеоповторам поучаствуют представители «Спартака»

Представители московского «Спартака» 22 марта примут участие в международной конференции. Она посвящена системе видеоповторов (VAR).

Главными темами конференции помимо видеоповторов станут проблемы мирового футбола, среди которых коррупция, договорные матчи, а также околофутбольное насилие. Одним из главных докладчиков на мероприятии станет бывший тренер сборных Бразилии и Португалии Луис Фелипе Сколари.

На конференции также будут представители различных национальных федераций футбола и клубов, среди которых местный «Спортинг», «Реал» (Мадрид), «Барселона», «Валенсия», «Ривер Плейт» и «Спартак».

Фото: Global Look Press

Источник: La Vanguardia



Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»