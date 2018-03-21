Следственный комитет провел обыски в офисе казанского «Рубина»

Автор: Владимир Шевелев 0

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В офисе казанского «Рубина» вчера, 20 марта, прошли обыски. В середине марта «Рубин» сменил юридический статус, став частным клубом.

По информации издания, в ходе обысков представители следственного комитета изъяли документацию о контрактах игроков и компьютер генерального директора «Рубина» Рустама Саяхова. Представители клуба подтвердили факт обысков, заявив, что инцидент связан с жалобами на возможные нарушения при заключении договоров с игроками.

На опрос в СК были вызваны несколько игроков клуба, в том числе Ильзат Ахметов, который накануне покинул «Рубин» в качестве свободного агента. Причиной обыска мог послужить долг «Рубина» в 2 млрд рублей перед «Татфондбанком», либо попытка давления стороной Ахметова на казанский клуб.

В текущем сезоне казанский клуб занимает девятое место в РФПЛ, набрав 27 очков после 23 туров.

Фото: Global Look Press
Источник: БИЗНЕС Online

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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