Следственный комитет провел обыски в офисе казанского «Рубина»

В офисе казанского «Рубина» вчера, 20 марта, прошли обыски. В середине марта «Рубин» сменил юридический статус, став частным клубом.

По информации издания, в ходе обысков представители следственного комитета изъяли документацию о контрактах игроков и компьютер генерального директора «Рубина» Рустама Саяхова. Представители клуба подтвердили факт обысков, заявив, что инцидент связан с жалобами на возможные нарушения при заключении договоров с игроками.

На опрос в СК были вызваны несколько игроков клуба, в том числе Ильзат Ахметов, который накануне покинул «Рубин» в качестве свободного агента. Причиной обыска мог послужить долг «Рубина» в 2 млрд рублей перед «Татфондбанком», либо попытка давления стороной Ахметова на казанский клуб.

В текущем сезоне казанский клуб занимает девятое место в РФПЛ, набрав 27 очков после 23 туров.

Фото: Global Look Press

Источник: БИЗНЕС Online



Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»