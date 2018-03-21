Александр Головин попал в пятерку самых талантливых игроков ЧМ-2018

Полузащитник ЦСКА и сборной России Александр Головин получил признание в мире. Он включен в топ-5 самых талантливых игроков на предстоящем ЧМ-2018.

Итальянские журналисты с канала SportMediaset называют видение поля и работу с мячом сильными сторонами молодого россиянина.

Помимо Головина, отмечены уругвайский полузащитник Федерико Вальверде («Депортиво»), нигерийский хавбек Вилфред Ндиди («Лестер»), швейцарский нападающий Димитри Оберлен («Базель») и мексиканский вингер Ирвинг Лосано (ПСВ).

В текущем сезоне Александр Головин провел за ЦСКА 19 матчей в РФПЛ, забил четыре мяча и отдал 3 голевых передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: SportMediaset

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»