Роберто Манчини:  «Чемпионат России еще не на высшем уровне. Он должен расти и развиваться»

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини заявил о трудностях, с которой столкнулась его команда в текущем сезоне. Также итальянский специалист обсудил уровень РФПЛ.

— Какие у вас сейчас отношения с командой?

Мои отношения в «Зените» хорошие. Я всегда стараюсь быть искренним и говорю то, что думаю. Мне не нравится избегать критики, когда на нее есть причина. Даже если я говорю с выдающимися игроками. И возможно, в этом мое преимущество, потому что я могу понять такие ситуации. И я всегда стараюсь быть самим собой, вести себя очень честно с игроками.

— С точки зрения футбола Россия — что за страна?

Россия — это огромная страна. Мы это видим, когда путешествуем по ней. Санкт-Петербург очень красивый город. Чемпионат, думаю, должен еще расти и развиваться. Он, конечно, очень сильно улучшился, и я надеюсь, что тот факт, что здесь пройдет чемпионат мира и для него построены новые и хорошие стадионы, поможет чемпионату России развиваться еще быстрее. Ведь есть много молодых и талантливых игроков, которые могут улучшить свой уровень. На данный момент чемпионат России еще не на высшем уровне.

— Помимо работы с командой что лично вы можете сделать или делаете для развития чемпионата?

Я приехал сюда семь-восемь месяцев назад в тот момент, когда в команде происходила смена поколений. Сине-бело-голубые потеряли практически всех великих чемпионов, которые за прошедшие годы приводили клуб к большим успехам. В этом году мы старались построить нечто новое. Мы купили несколько молодых игроков, поэтому год получается довольно сложным. Это непросто. Но я думаю, что мы на правильном пути и можем стать сильными в будущем.

Напомним, после 22 сыгранных матчей в Премьер-лиге «Зенит» набрал 39 очков. Петербуржцы расположились на 5-м месте в турнирной таблице.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Sky Sports