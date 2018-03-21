УЕФА открыл дело в отношении «Зенита» из-за поведения фанатов

Автор: Дмитрий Темников 0

УЕФА открыл дело в отношении «Зенита». Об этом сообщается на официальном сайте организации. 

Сине-бело-голубые могут быть наказаны за поведение своих болельщиков во время ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против «РБ Лейпциг». Фанаты бросали различные предметы на поле, блокировали лестничные проходы и выкрикивали расистские лозунги. Расследование дела пройдет 31 мая.

Напомним, в домашнем матче петербуржцы сыграли с немецкой командой вничью (1:1). Из-за поражения в первой встрече противостояния (1:2) игроки Роберто Манчини завершили выступления в еврокубке на стадии 1/8 финала.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: УЕФА

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