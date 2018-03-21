Квинси Промес: «Я доказал, что отношусь к числу лучших футболистов. Хочу показать это в сборной»

Футболист «Спартака» и сборной Голландии Квинси Промес обсудил свой статус в национальной команде. Атакующий полузащитник выразил желание показать свои лидерские качества в ближайших товарищеских играх.

«В чемпионате России я доказал, что отношусь к числу лучших футболистов, и хочу показать это в сборной. Люди, зная о моих успехах в России, ждут от меня чего-то подобного и в Нидерландах. Я тоже этого жду.

Сейчас в сборной я один из самых опытных игроков по количеству матчей. Нужно показать все, на что я способен.

Мы должны создать новую и сильную сборную, и у нас есть для этого нужные игроки. Надо добиться того, чтобы мы постоянно участвовали в крупных соревнованиях», — заявил 26-летний полузащитник.

Сборная Голландии в ближайшее время проведет два товарищеских матча. 23 марта «оранжевые» сыграют с Англией, а 26 марта соперником «летучих голландцев» станет Португалия.

Фото: Global Look Press

Источник: fcupdate