Неймар хочет, чтобы «ПСЖ» тренировал Луис Энрике

Руководство «ПСЖ» рассматривает кандидатуры на пост главного тренера команды. Ожидается, что Унаи Эмери будет уволен из клуба по окончании сезона.

Сообщается, что члены директоров «ПСЖ» рассматривают двух специалистов — Луиса Энрике и Антонио Конте. Нападающий «горожан» Неймар выступает за подписание контракта с Энрике — при нем бразилец выступал в «Барселоне» и становился победителем Лиги чемпионов.

По некоторым данным, капитан парижан Тьяго Силва предлагает руководству клуба вернуться к сотрудничеству с Карло Анчелотти. Итальянский специалист возглавлял «Пари Сен-Жермен» в 2011-2013 гг.

Фото: Global Look Press

Источник: Paris United