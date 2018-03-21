Неймар хочет, чтобы «ПСЖ» тренировал Луис Энрике

Автор: Дмитрий Темников 0

Руководство «ПСЖ» рассматривает кандидатуры на пост главного тренера команды. Ожидается, что Унаи Эмери будет уволен из клуба по окончании сезона. 

Сообщается, что члены директоров «ПСЖ» рассматривают двух специалистов — Луиса Энрике и Антонио Конте. Нападающий «горожан» Неймар выступает за подписание контракта с Энрике — при нем бразилец выступал в «Барселоне» и становился победителем Лиги чемпионов.

По некоторым данным, капитан парижан Тьяго Силва предлагает руководству клуба вернуться к сотрудничеству с Карло Анчелотти. Итальянский специалист возглавлял «Пари Сен-Жермен» в 2011-2013 гг.

Фото: Global Look Press
Источник: Paris United

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