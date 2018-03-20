Сборная Бразилии планировала сыграть товарищескую игру с Россией на «Открытие Арене».  

Автор: Дмитрий Темников 0

Бразилия

Сборная Бразилии хотела сыграть товарищеский матч против России не в «Лужниках», а на «Открытие Арене». Об этом сообщили представители южноамериканской команды. 

«Да, сборная Бразилии будет играть на чемпионате мира на стадионе «Спартак», но мы знаем правила ФИФА. Понимаем, что стадион должен быть готов к чемпионату мира и пройти все тесты, чтобы не было проблем с тем, как люди выходят в трудных ситуациях», — заявили в пресс-службе «пентакампеонов».

Помимо матча с командой Станислава Черчесова бразильцы проведут товарищескую встречу против Германии. Эта игра пройдет в Берлине 27 марта, ее начало запланировано на 21:45 по москвовскому времени.

Фото: Global Look Press
Источник: ТАСС

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Luzhniki 2

На матч Россия – Бразилия продано 50 тысяч билетов

Оглашен список из 25 игроков сборной Бразилии, которые прилетят на матч с Россией

Слуцкий

Состав сборной России, победа «Локомотива», потери «Зенита», контракт Слуцкого. Главные новости дня

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 