Сборная Бразилии планировала сыграть товарищескую игру с Россией на «Открытие Арене».  

Сборная Бразилии хотела сыграть товарищеский матч против России не в «Лужниках», а на «Открытие Арене». Об этом сообщили представители южноамериканской команды.

«Да, сборная Бразилии будет играть на чемпионате мира на стадионе «Спартак», но мы знаем правила ФИФА. Понимаем, что стадион должен быть готов к чемпионату мира и пройти все тесты, чтобы не было проблем с тем, как люди выходят в трудных ситуациях», — заявили в пресс-службе «пентакампеонов».

Помимо матча с командой Станислава Черчесова бразильцы проведут товарищескую встречу против Германии. Эта игра пройдет в Берлине 27 марта, ее начало запланировано на 21:45 по москвовскому времени.

Фото: Global Look Press

Источник: ТАСС