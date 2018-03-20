Джефферсон Фарфан: «Я очень взволнован и надеюсь отлично провести время со сборной на ЧМ»

Нападающий «Локомотива» и сборной Перу Джефферсон Фарфан поделился ожиданиями от предстоящих игр в составе национальной команды. Также 33-летний футболист заявил о волнении в преддверии предстоящего чемпионата мира в России.

«Мы хотим узнать, на каком уровне сейчас находимся. С Хорватией будет жесткая игра. У них много игроков высокого класса, и мы обязаны продемонстрировать всё, на что способны, на поле.

Я очень взволнован, как и мои товарищи по команде. Надеюсь отлично провести время со сборной Перу на предстоящем чемпионате мира», — заявил Фарфан.

В ближайшее время Перу проведет два товарищеских матча. 24 марта в Майами южноамериканцы сыграют со сборной Хорватии, а 28 марта в Нью-Йорке они встретятся с Исландией.

Фото: Global Look Press

Источник: Futbol Peruano