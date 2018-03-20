Исландия не будет бойкотировать чемпионат мира-2018

Сборная Исландии приедет на чемпионат мира в Россию. Об этом заявил председатель судейского комитета Футбольной ассоциации Исландии Кристинн Якобссон.

«Я уверен, что все исландцы думают только о том, как поддерживать свою команду на чемпионате мира, а также о результатах сборной. Не беспокойтесь, Исландия приедет в Россию. Футбол всех нас объединит», — сказал Якобссон.

Из-за международного скандала с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери (Великобритания обвиняет в преступлении российскую сторону) некоторые страны-участницы ЧМ-2018 рассматривают возможность его бойкота. Ранее министр иностранных дел Исландии Гудлейгур Тор заявлял о возможном присоединении к бойкоту.

Фото: Global Look Press

Источник: Спорт-Экспресс