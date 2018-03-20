«Реал Сосьедад» опроверг информацию о приглашении в клуб Валерия Карпина

Автор: Юлия Древова 0

Валерий Карпин

«Реал Сосьедад» отрицает интерес к главному тренеру «Ростова» Валерию Карпину. Ранее испанские СМИ сообщали, что он может получить должность спортивного директора клуба вместо Лоренсо Хуарроса, который был отправлен в отставку. 

«Это ложная информация, не имеющая ничего общего с действительностью», — сообщила пресс-служба баскского клуба.

Помимо спортивного директора «Сосьедад» уволил главного тренера Эусебио Сакристана.

Карпин возглавил «Ростов» в декабре 2017 года. До этого он тренировал московский «Спартак», армавирское «Торпедо» и испанскую «Мальорку».

Фото: Global Look Press
Источник: Р-Спорт

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