Леонид Слуцкий: «В Англии тренер – сверхуважаемый человек. В России – физрук»

Автор: Юлия Древова 0

Леонид Слуцкий

Экс-тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий рассказал о разнице менталитетов у российских и английских футболистов. 46-летний специалист возглавил «тигров» прошлым летом и был уволен в начале минувшего декабря.

«Англичане очень четко выполняют твои задания. Скажешь им бегать 20 часов – будут бегать 20 часов. Для них тренер – босс, они вообще не подвергают сомнениям любые твои решения. Даже можно было экспериментировать на игроках, ставить опыты – они все это делали.

В Англии тренеру проще во всех смыслах, потому что там тренер – это изначально сверхуважаемый человек. У нас тренер – это физрук. Почему в нашей стране так не любят физруков, не понимаю», — отметил Слуцкий.

Напомним, российский наставник подписал контракт с голландским «Виттесом». Соглашение вступит в силу летом и рассчитано на два года.

Фото: Global Look Press
Источник: «Вечерний Ургант»

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