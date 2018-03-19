Игроки «МЮ» считают, что у Жозе Моуринью предвзятое отношение к защитнику Люку Шоу

В «Манчестер Юнайтед» продолжает развиваться неприятная история. В отношениях главного тренера команды Жозе Моуринью и защитника Люка Шоу давно наметилось напряжение.

Некоторые лидеры команды недовольны тем, как португалец относится к Шоу и считают, что он предвзят. В частности, Моуринью накричал на защитника в перерыве матча с «Брайтоном», в то время как игроки считали, что Шоу провел хороший первый тайм.

Лидеры «Манчестер Юнайтед» раздумывают над этой ситуацией и хотят поговорить с Моуринью, чтобы все уладить. Утверждается, что такие же настроения и среди некоторых сотрудников клуба, которые считают, что Моуринью перегибает палку.

Кроме того, публичная критика, считают в руководстве «МЮ», вредит шансам клуба продать Шоу по приемлемой цене и понижает стоимость игрока. Срок контракта Шоу истекает следующим летом. По информации источника, он не хочет менять клуб в 2018 году и намерен дождаться следующего сезона, несмотря на недовольство ситуацией.

В текущем сезоне Люк Шоу провел за «Манчестер Юнайтед» 7 матчей в АПЛ и получил одну желтую карточку.

Фото: Global Look Press

Источник: The Telegraph

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»