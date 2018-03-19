Александр Довбня: «Ни с кем из ЦСКА не контактировал. Я все еще вратарь хабаровского СКА»

Автор: Дмитрий Темников 0

Довбня

Голкипер «СКА-Хабаровска» Александр Довбня прокомментировал слухи о возможной смене команды. СМИ сообщают о заинтересованности ЦСКА во вратаре. 

«Первый раз слышу об этом. Я ни с кем из ЦСКА не контактировал. Хотелось бы мне вернуться в столицу, учитывая, что я москвич? Во-первых, чтобы говорить об этом, нужно получить предложение. Во-вторых, я все еще вратарь команды «СКА-Хабаровск».

Напомним, за 23 тура дальневосточный клуб набрал 12 очков и занимает последнее место в турнирной таблице. Отставание команды от зоны стыковых матчей составляет 11 очков.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: Спорт-Экспресс

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