УЕФА может наказать «Лион» за поведение их болельщиков во время матча с ЦСКА

Автор: Дмитрий Темников 0

УЕФА рассмотрит дело в отношении болельщиков «Лиона». Фанаты французского клуба совершили ряд нарушений во время ответной игры 1/8 Лиги Европы против ЦСКА. 

Дисциплинарная инстанция УЕФА уже открыло дело в отношении болельщиков «львов». Фанаты бросали на поле различные предметы, использовали пиротехнику, неуместно себя вели, выкрикивали расистские лозунги и блокировали лестничные проходы. Рассмотрение дела пройдет 31 мая.

Напомним, в ответном матче 1/8 финала ЦСКА в гостях выиграл у «Лиона» (3:2), и за счет забитых голов на выезде прошел в четвертьфинал ЛЕ, Соперником красно-синих по следующему раунду еврокубка станет лондонский «Арсенал».

Фото: Global Look Press
Источник: УЕФА

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