Илья Кутепов: «Хочется поиграть в Серии А»

Защитник московского «Спартака» и сборной России Илья Кутепов рассказал, в каком чемпионате хотел бы поиграть. Также игрок поделился впечатлениями о вызове в сборную страны.

«Хочется поиграть в чемпионате Италии. Совершенно серьезно могу это утверждать. Очень хочется. Страна замечательная. У меня там друг живет. Мы к нему в гости приезжали. Были в восторге.

Что касается вызова в сборную России, то я думаю, что это для любого спортсмена – серьезный стимул. Желание попасть туда никогда не угасает у меня. Это почетно». – сказал Кутепов.

В текущем сезоне Кутепов провел 12 матчей в чемпионате России и заработал три желтых карточки.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: bobsoccer