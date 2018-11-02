Джанлуиджи Буффон: «В тот момент в меня вселился дьявол, и вылез Джиджи из Каррары»

Бывший вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон объяснил свои высказывания в адрес арбитра Майкла Оливера после ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Реала». В добавленное время английский судья назначил пенальти в ворота туринской команды, который реализовал Криштиану Роналду.

Буффон заявил, что у Оливера «в груди не сердце, а мусорный бак».

«Откуда я взял эту фразу? Из своего воспаленного воображения! В тот момент в меня вселился дьявол, и вылез Джиджи из Каррары.

После матча я перегнул палку, но должен заметить, что в я вел себя достаточно спортивно. И сейчас я задаюсь вопросом, за что меня удалили», – сказал Буффон.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia