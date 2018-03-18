Константин Рауш: «Я всегда хотел играть за сборную России. Здорово, что этот момент наступил»

Защитник «Динамо» Константин Рауш заявил о том, что всегда мечтал играть за сборную России. Впервые футболист выступил за нашу национальную команду 7 октября, выйдя на поле в товарищеской встрече против Южной Кореи.

«Я всегда хотел играть за сборную России. Но у меня не было предложений. Для меня никогда не стоял вопрос, играть за Германию или Россию. Я считаю, что ты должен выступать за ту страну, в которой родился. Да, мне нравилось в Германии. Болельщики, чемпионат — все супер. Но Россия — это мой дом.

В 2007 году получил серебряную медаль Фрица Вальтера как второй среди лучших игроков Германии в своем возрасте. Затем был период и в молодежной сборной. Но я всегда хотел играть за Россию. Здорово, что этот момент наступил», — заявил Рауш.

Напомним, 28-летний игрок до нынешней зимы профессионально выступал только в клубах Бундеслиги, в разные годы своей карьеры выступая за «Ганновер», «Штутгарт», «Дармштадт» и «Кельн». В январе текущего года Константин подписал контракт с московским «Динамо».

Фото: Сергей Дроняев

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