Зарплата Неймара в «ПСЖ» может составить 1,1 млн евро в неделю

Автор: Дмитрий Темников 0

Бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар требует от руководства парижан увеличения зарплаты. Об этом сообщают СМИ. 

По некоторым данным, южноамериканец хочет переподписать соглашение с «горожанами», согласно которому его зарплата составит 1,1 млн евро в неделю. Напомним, сейчас 25-летний форвард получает 750 тысяч евро в неделю.

По некоторым данным. президент французского клуба Нассер Аль-Хелаифи недавно ездил в Бразилию ради переговоров с футболист, который проходит реабилитацию после травмы на родине. Напомним, контракт Неймара с «ПСЖ» рассчиан до лета 2022 года.

Фото: Global Look Press
Источник: The Times

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