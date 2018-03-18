Зарплата Неймара в «ПСЖ» может составить 1,1 млн евро в неделю

Бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар требует от руководства парижан увеличения зарплаты. Об этом сообщают СМИ.

По некоторым данным, южноамериканец хочет переподписать соглашение с «горожанами», согласно которому его зарплата составит 1,1 млн евро в неделю. Напомним, сейчас 25-летний форвард получает 750 тысяч евро в неделю.

По некоторым данным. президент французского клуба Нассер Аль-Хелаифи недавно ездил в Бразилию ради переговоров с футболист, который проходит реабилитацию после травмы на родине. Напомним, контракт Неймара с «ПСЖ» рассчиан до лета 2022 года.

Фото: Global Look Press

Источник: The Times