Александр Селихов: «Выборы? Я голосовал за царя»

Голкипер сборной России Александр Селихов рассказал о ходе подготовке к товарищеским матчам с Бразилией и Францией. Также вратарь сообщил о том, за кого он отдал свой голос на выборах президента РФ.

«Настроение рабочее, хорошее. Участвовал в квадрате, потому что вчера играл. Те, кто вчера играли, восстанавливались. Сил на все хватает, на пенсии будем отдыхать. Поле здесь не лучше, чем в Казани. Очень плохое. Но нам не привыкать. Надеемся, что в Химках будет получше. Тренировался без шапки, потому что отмораживать нечего просто. А вообще не холодно, вчера играли в минус 15.

Игорь Акинфеев первый номер, а Лунев второй? Это никак психологически не давит. Мое дело отдаваться полностью, а там будет, как будет. С Черчесовым диалога не было, все впереди. Каррера ничего не говорил тоже. Поблагодарил за игру, пожелал вернуться без травм.

Выборы? Я голосовал за царя. Это мои первые выборы, долг каждого гражданина РФ. Нарушений не заметил, было очень много народу», — заявил Селихов.

Напомним, сегодня весь штаб национальной сборной прибыл на избирательный пункт. Члены российской команды проголосовали на учебно-тренировочной базе ХК «Динамо» в Новогорске.

Фото: Global Look Press

Источник: Чемпионат