Игорь Суркис желает выкупить «Динамо» из Бухареста

Автор: Владимир Шевелев 0

Igor Surkis

Владелец киевского «Динамо» Игорь Суркис готов к новым инвестициям. Он желает приобрести одноклубников из Бухареста.

Нынешний владелец «Динамо» Бухарест Ионуц Негоица готов расстаться с клубом за 5 миллионов евро. В данный момент ведутся переговоры о передачи контрольного пакета акций английским бизнесменам.

После продажи клуба, в структуру «Динамо» из Бухареста может войти и бывший игрок Флорин Чернат, выступавший за румынский клуб с 2000 по 2001 год, а за киевлян — с 2001-го по 2009-й.

«Динамо» Бухарест становилось чемпионом Румынии 18 раз. 13 раз они брали кубок страны.

Фото: Global Look Press
Источник: Sptfm.ro

Поделиться:

Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Франческо Баранка: «67 странных матчей выявили в Украине с мая 2017 года»

Алексей Сорокин

Федерация футбола Украины отозвала квоту аккредитаций журналистов на ЧМ-2018

Cristiano Ronaldo

Криштиану Роналду и Виктор Цыганков – игроки недели в еврокубках

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 