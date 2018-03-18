Игорь Суркис желает выкупить «Динамо» из Бухареста

Владелец киевского «Динамо» Игорь Суркис готов к новым инвестициям. Он желает приобрести одноклубников из Бухареста.

Нынешний владелец «Динамо» Бухарест Ионуц Негоица готов расстаться с клубом за 5 миллионов евро. В данный момент ведутся переговоры о передачи контрольного пакета акций английским бизнесменам.

После продажи клуба, в структуру «Динамо» из Бухареста может войти и бывший игрок Флорин Чернат, выступавший за румынский клуб с 2000 по 2001 год, а за киевлян — с 2001-го по 2009-й.

«Динамо» Бухарест становилось чемпионом Румынии 18 раз. 13 раз они брали кубок страны.

Фото: Global Look Press

Источник: Sptfm.ro

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»