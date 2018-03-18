Дмитрий Селюк: «У Луиса Адриано несопоставимые цена и качество»

Футбольный агент Дмитрий Селюк выразил недоумение по поводу восхищения форвардом «Спартака» Луисом Адриано. Бразильский нападающий стал автором победного гола в ворота «Рубина» (2:1) в матче 23-го тура РФПЛ.

«Не понял, пока я спал, «Спартак» выиграл Лигу чемпионов, и Адриано забил победный гол в ворота «Барселоны»? Или сейчас идет всенародное празднование гола в ворота «Рубина»?

Не говорил, что Адриано ужасный. Говорил, что цена-качество несопоставимы. Продолжаю это утверждать. Марков из «Тосно» с зарплатой в разы меньше забил больше Адриано в этом сезоне РФПЛ. Чему радуетесь? Эта мнимая радость скрывает провалы в приглашении Петковича и Роши.

Я полностью согласен насчет Маркова, которого вы все уничтожаете в комментариях. Но даже он забил больше, чем Адриано с зарплатой в 3,5 миллиона евро в год. Которая для некоторых пишущих в комментариях «экономистов» — это бесплатно», — написал Селюк.

В текущем сезоне Луиз Адриано во всех турнирах забил 12 мячей в 31 матче, а также шесть раз ассистировал партнерам. Евгений Марков провел за «Тосно» и «Динамо» 22 матча в сезоне, забил 9 мячей и сделал одну голевую передачу.

Фото: Global Look Press

Источник: «Твиттер» Дмитрия Селюка

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»