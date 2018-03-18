Мауро Икарди оформил покер в матче с «Сампдорией»

В матче 29-го тура чемпионата Италии «Интер» играл в гостях против «Сампдории». Миланцы разгромили соперников (5:0).

Нападающий миланской команды Мауро Икарди оформил покер к 51-й минуте игры. Икарди в шестой раз в карьере забивает в матче серии А три или более мячей. Это наилучший показатель в турнире с момента дебюта аргентинца в сезоне-2012/13.

Также он стал пятым аргентинцем в истории, забившим 100 голов в серии А, и шестым в списке самых молодых игроков, достигших отметки в 100 мячей. Ранее забить четыре мяча в одном матче чемпионата Италии удавалось всего двум футболистам «Интера» – Джузеппе Меацце (в 1933 году) и Джузеппе Бальдини (1943).

В текущем сезоне Мауро Икарди провел за «черно-синих» 24 игры в Серии А, забил 22 мяча и отдал одну голевую передачу.

Фото: Global Look Press

Источник: Opta Sports

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»