«Барселона» стала первой командой, которая в шестой раз подряд вышла в финал Кубка Испании

«Барселона» обыграла «Реал» в ответном матче полуфинала Кубка Испании. Благодаря этой победе каталонцы в шестой раз подряд вышли в финал Кубка, подобное произошло впервые в истории турнира.

Кроме того, у «Барсы» 8 финалов Кубка за 9 лет. Она не участвовала только в финале Кубка-2012/13, когда там сыграли «Атлетико» и «Реал».

Соперник каталонского клуба по финалу Кубка Испании определится в четверг в ответном матче между «Валенсией» и «Бетисом». Первая встреча этих команд завершилась со счетом 2:2. Финал турнира состоится 25 мая.

Напомним, «Барселона» выигрывает Кубок Испании четыре года подряд – с 2015 по 2018 год.

27 февраля. Кубок Испании. 1/2 финала. Ответный матч. Видеообзор матча «Реал» — «Барселона» — 0:3

Фото: Global Look Press

Источник: Opta