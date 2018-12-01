Дженнаро Гаттузо: «Конечно, я хотел бы поработать с Сеском Фабрегасом»

Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо прокомментировал слухи об интересе к полузащитнику «Челси» Сеску Фабрегасу. Специалист имеет огромное желание поработать с испанцем.

«Конечно, я бы хотел поработать с Фабрегасом – так же, как и с Лукой Модричем и Нголо Канте.

Эти вопросы надо задавать Леонардо и Мальдини, а не мне. Хочу вас заверить, что в данный момент у меня нет желания думать о трансферном рынке.

Когда сделка оформлена на 80-90 процентов, тогда они со мной говорят об этом», – сказал Гаттузо.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia