Дженнаро Гаттузо: «Конечно, я хотел бы поработать с Сеском Фабрегасом»

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Дженнаро Гаттузо

Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо прокомментировал слухи об интересе к полузащитнику «Челси» Сеску Фабрегасу. Специалист имеет огромное желание поработать с испанцем.

«Конечно, я бы хотел поработать с Фабрегасом – так же, как и с Лукой Модричем и Нголо Канте.

Эти вопросы надо задавать Леонардо и Мальдини, а не мне. Хочу вас заверить, что в данный момент у меня нет желания думать о трансферном рынке.

Когда сделка оформлена на 80-90 процентов, тогда они со мной говорят об этом», – сказал Гаттузо.

Фото: Global Look Press
Источник: Football Italia

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