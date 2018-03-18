«Сандерленд» отстранил полузащитника Даррона Гибсона

Полузащитника «Сандерленда» Даррона Гибсона отстранили от команды. Об этом клуб объявил на своем официальном сайте.

«Сандерленд» официально объявил об отстранении полузащитника Гибсона. Такое решение клуб принял после инцидента, который произошел 17 марта. Даррон был арестован местной полицией за вождение в нетрезвом виде. Футболист въехал в несколько припаркованных автомобилей.

Это не первый случай такой провинности ирландского игрока. В сентябре 2015 года Даррон сбил трех велосипедистов в состоянии алкогольного опьянения.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт Сандерленда