Игроки «СКА-Хабаровск» получили в подарок гигантский сэндвич

Футболисты хабаровского «СКА» проголосовали на выборах президента России. После всей процедуры команде вручили гигантский сэндвич.

Команда «СКА-Хабаровск» посетила избирательный участок и проголосовала на выборах президента страны. Потом игроки раздавали автографы, фотографировались с болельщиками, а также получили подарок гигантский сэндвич от местного производителя продуктов питания.

«СКА-хабаровск» на данный момент находится на последнем месте в турнирной таблице и с большой долей вероятности покинет РФПЛ по окончании текущего сезона.

Фото: официальный сайт СКА-Хабаровск

Источник: официальный сайт СКА-Хабаровск