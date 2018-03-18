Роберто Манчини: «Я бы вернулся в Англию»

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини рассказал о том, в какую лигу хотел бы вернуться. Итальянец отметил, что хотел бы возглавить не топ-клуб.

«Я бы хотел поработать в других лигах, но понятно, что Премьер-лига – это, пожалуй, самый прекрасный чемпионат. Я бы вернулся в Англию, но только в команду, которая уже давно ничего не выигрывала, ведь работа в командах, которые постоянно побеждают, уже так не стимулирует.

В Англии хорошая лига, потому что игроки отдают все свои силы и в матчах, и на тренировках. Стадионы в Англии всегда забиты под завязку, такая публика добавляет энтузиазма. Также прелесть Премьер-лиги в ее глобальности, она известна во всем мире», — сказал Манчини.

Ранее Манчини тренировал «Манчестер Сити», с которым стал чемпионом Англии. Что касается «Зенита», то команда располагается на 5 месте с 39-ю очками.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Corriere dello Sport