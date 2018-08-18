Жулио Баптиста принял решение возобновить футбольную карьеру

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Жулио Баптиста

Бывший полузащитник сборной Бразилии Жулио Баптиста принял решение возобновить футбольную карьеру. 36-летний бразилец присоединился к румынскому клубу «ЧФР Клуж».

Напомним, Баптиста не выступает на профессиональном уровне с 2016 года. Его последним клубом был «Орландо Сити», выступающий в МЛС.

Баптиста за всю свою карьеру выступал в таких командах, как «Сан-Паулу», «Севилья», мадридский «Реал», лондонский «Арсенал», «Рома», «Малага» и «Крузейро».

В составе сборной Бразилии футболист дважды выигрывал Кубок Америки (2004, 2007), а также два раза становился обладателем Кубка конфедераций (2005, 2009).

Фото: Global Look Press
Источник: Официальный сайт «ЧФР Клуж». 

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