«Лион» может быть отстранен от еврокубков

УЕФА может отстранить «Лион» от еврокубков. Это связано с беспорядками перед ответным матчем с ЦСКА.

19 марта УЕФА примет решение относительно французского клуба «Лион». Команда может быть отстранена от еврокубков из-за беспорядков, которые устроили фанаты перед ответным матчем Лиги Европы с ЦСКА. Группа из 100-150 фанатов «Лиона» напала на полицейских, в результате чего пострадали несколько стражей порядка.

Еще одним минусом для французов является то, что клуб был условно дисквалифицирован после прошлогоднего матча против «Бешикташа» в Лиге Европы, когда болельщики выбежали на поле.

Напомним, что «Лион» уступил ЦСКА со счетом 2:3 (3:3 по сумме двух встреч, ЦСКА забил в гостях больше) и вылетел из турнира.

Фото: Global Look Press

Источник: L`Equipe