Массимилиано Аллегри интересен «ПСЖ»

Автор: Никита Пронин 0

Массимилиано Аллегри

Главный тренер «Юветнуса» Массимилиано Аллегри попал в список интересов «ПСЖ». Напомним, что руководство французского клуба недовольно работой нынешнего главного тренера Унаи Эмери.

Массимилиано Аллегри стал очередным кандидатом на пост главного тренера «ПСЖ». Итальянца рассматривают в качестве замены Унаи Эмери.

Также потенциальными кандидатами являются Луис Эерике и Антонио Конте.

В текущем сезоне «ПСЖ» уже вылетел из Лиги чемпионов, но в чемпионате страны находится на первом месте.

Фото: Global Look Press
Источник: La Gazzetta dello Sport

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