Массимилиано Аллегри интересен «ПСЖ»

Главный тренер «Юветнуса» Массимилиано Аллегри попал в список интересов «ПСЖ». Напомним, что руководство французского клуба недовольно работой нынешнего главного тренера Унаи Эмери.
Массимилиано Аллегри стал очередным кандидатом на пост главного тренера «ПСЖ». Итальянца рассматривают в качестве замены Унаи Эмери.
Также потенциальными кандидатами являются Луис Эерике и Антонио Конте.
В текущем сезоне «ПСЖ» уже вылетел из Лиги чемпионов, но в чемпионате страны находится на первом месте.
Фото: Global Look Press
Источник: La Gazzetta dello Sport