Массимилиано Аллегри интересен «ПСЖ»

Главный тренер «Юветнуса» Массимилиано Аллегри попал в список интересов «ПСЖ». Напомним, что руководство французского клуба недовольно работой нынешнего главного тренера Унаи Эмери.

Массимилиано Аллегри стал очередным кандидатом на пост главного тренера «ПСЖ». Итальянца рассматривают в качестве замены Унаи Эмери.

Также потенциальными кандидатами являются Луис Эерике и Антонио Конте.

В текущем сезоне «ПСЖ» уже вылетел из Лиги чемпионов, но в чемпионате страны находится на первом месте.

Фото: Global Look Press

Источник: La Gazzetta dello Sport