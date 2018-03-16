Маркос Рохо продлил соглашение с «Манчестер Юнайтед» до 2021 года

Экс-защитник «Спартака» Маркос Рохо продлил свой контракт с «Манчестер Юнайтед». Новое соглашение 27-летнего аргентинца с «красными дьяволами» будет рассчитано до 2021 года.

«Я очень рад продлить свое пребывание в этом прекрасном клубе. Я много работаю, чтобы вернуться на поле. Хотел бы поблагодарить болельщиков за их поддержку и тренера за доверие и помощь как на поле, так и вне его», — сказал Рохо.

В нынешнем сезоне футболист провел в АПЛ семь матчей, не отметившись результативными действиями.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт ФК «Манчестер Юнайтед»