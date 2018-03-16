Сергей Еременко отказался выступать за финскую сборную, сделав выбор в пользу России

Хавбек московского «Спартака» Сергей Еременко не будет выступать за сборную Финляндии. 19-летний игрок мотивировал свой отказ желанием в будущем попробовать свои силы в национальной команде России.

Еременко-младший имеет двойное гражданство — Финляндии и России. Ранее он играл за финскую сборную U-19. Если ФИФА одобрит заявку футболист, то главный тренер Станислав Черчесов получит возможность вызывать его в российскую команду. Его братья – Алексей и Роман – играли за финскую сборную.

Напомним, полузащитник присоединился к красно-белым из стана латвийского «Спартака», в который перешел из швейцарского «Базеля» в зимнее трансферное окно. Срок аренды в московском клубе продлится до декабря нынешнего года.

Фото: Global Look Press

Источник: сайт Футбольной ассоциации Финляндии