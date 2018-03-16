Александра Головина признали лучшим игроком недели в Лиге Европы

Полузащитник ЦСКА Александр Головин стал лучшим игроком недели в Лиге Европы. 21-летний хавбек отметился голом в ворота «Лиона» в ответном матче 1/8 финала турнира (3:2).

Российский игрок выиграл голосование за лучшего футболиста недели в турнире, заработав рекордные 89%.

На втором месте оказался испанский форвард «Атлетико» Фернандо Торрес (8%), третье осталось за бразильским полузащитником «Лацио» Лукасом Лейвой (2%).

Напомним, по игом жеребьевки соперником «армейцев» по 1/4 финала Лиги Европы станет лондонский «Арсенал». Матчи пройдут 5 и 12 апреля.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный «твиттер» УЕФА