Александра Головина признали лучшим игроком недели в Лиге Европы

Полузащитник ЦСКА Александр Головин стал лучшим игроком недели в Лиге Европы. 21-летний хавбек отметился голом в ворота «Лиона» в ответном матче 1/8 финала турнира (3:2).
Российский игрок выиграл голосование за лучшего футболиста недели в турнире, заработав рекордные 89%.
На втором месте оказался испанский форвард «Атлетико» Фернандо Торрес (8%), третье осталось за бразильским полузащитником «Лацио» Лукасом Лейвой (2%).
Напомним, по игом жеребьевки соперником «армейцев» по 1/4 финала Лиги Европы станет лондонский «Арсенал». Матчи пройдут 5 и 12 апреля.
Фото: Global Look Press
Источник: официальный «твиттер» УЕФА