«Арсенал» предостерег фанатов, которые приедут на матч с ЦСКА в Москву

ЦСКА предстоит встреча с лондонским «Арсеналом» в рамках 1/4 финала Лиги Европы. «Канониры» на своем официальном сайте выступили с заявлением, направленным на тех болельщиков, которые планируют посетить ответный матч в Москве 12 апреля.

«В связи с повышенной политической напряженностью между Великобританией и Россией, вам следует знать о вероятных анти-британских настроениях и провокациях. Мы советуем вам проявлять бдительность, избегать участия в любых формах протестов и демонстраций, кроме того высказываться публично о политических событиях.

Британское посольство в Москве пока не информировало о каких-либо сложностях, с которыми уже столкнулись наши сограждане в России, но вам следует принять к сведению меры безопасности и внимательно следить за политической обстановкой», – говорится в обращении пресс-службы клуба.

Напомним, несмотря на счет по сумме двух встреч (3:3), московские «армейцы» удалось превзойти «Лион» благодаря трем голам на выезде. «Арсенал» оказался сильнее «Милана» (5:1).

Первая игра пройдет в Лондоне 5 апреля и начнется в 22:05 по московскому времени.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт ФК «Арсенал»