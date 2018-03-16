У Филипе Луиса перелом малой берцовой кости

Защитник мадридского «Атлетико» Филипе Луис может пропустить ЧМ-2018. Футболист прошел медицинское обследование.

Бразильский защитник «Атлетико» Филипе Луис прошел медицинское обследование после матча с «Локомотивом». У футболиста диагностирован перелом малой берцовой кости. 2-3 месяца Луис точно пропустит, а также может не поехать на Чемпионат мира. Точные сроки восстановления игрока пока неизвестны.

Tremendo golpe el que se ha llevado Filipe Luis. Se confirma la fractura de peroné. Se pierde lo que resta de temporada. Veremos si estará para el Mundial con Brasil 🇧🇷. pic.twitter.com/n2Of3ypkPR — Football (@Futtbool_world) March 15, 2018

Напомним, что в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы между «Локомотивом» и «Атлетиком» Луис получил травму в борьбе с нападающим «железнодорожников» Эдером.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Атлетико»