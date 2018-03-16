У Филипе Луиса перелом малой берцовой кости

Автор: Никита Пронин 0

Filipe Luis, Eder

Защитник мадридского «Атлетико» Филипе Луис может пропустить ЧМ-2018. Футболист прошел медицинское обследование.

Бразильский защитник «Атлетико» Филипе Луис прошел медицинское обследование после матча с «Локомотивом». У футболиста диагностирован перелом малой берцовой кости. 2-3 месяца Луис точно пропустит, а также может не поехать на Чемпионат мира. Точные сроки восстановления игрока пока неизвестны.

Напомним, что в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы между «Локомотивом» и «Атлетиком» Луис получил травму в борьбе с нападающим «железнодорожников» Эдером.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт «Атлетико»

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